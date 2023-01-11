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43 минуты назад

Москвичей предупредили о новой волне холода

Lenta.ruиещё 2

В третьей декаде января москвичей, вероятнее всего, ждет возвращение холода. Несмотря на то что давать точные прогнозы пока рано, повторение экстремальных морозов, наблюдавшихся в новогодние праздники, маловероятно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Москвичей предупредили о новой волне холода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Та зона аномально холодной погоды, наблюдавшаяся в столичном регионе в новогодние праздники и последующие дни, покидает МоскМоскву. Уже завтра температура вернется в рамки климатической нормы, а в конце текущей недели и в начале следующей не исключены даже слабые оттепели, которые будут сопровождаться снегом и мокрым снегом», — рассказал Леус.

Он также добавил, что москвичей ждет еще одна волна холода, которая может прийти в третьей декаде января.

«Она не будет такой сильной, как в новогодние праздники. Впрочем, говорить о более точных прогнозах пока рано», — уточнил синоптик.

С 12 января на севере Якутии ожидаются морозы до минус 65 градусов. Об этом сообщило Якутское управление по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в своем Telegram-канале. Как объяснили синоптики, 12 января холодная воздушная масса сместится с северо-запада на запад, а затем на центральную часть региона.

«Температура воздуха в Заречных, в Вилюйской группе, местами в центральных районах минус 53-58 градусов, в северо-западных, северо-восточных, местами в северных районах до минус 60-65 градусов по Цельсию», — сообщили они.

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