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1 час назад

Прогноз погоды: Из-за сильного ветра в Крыму продлили штормовое предупреждение

runews24.ru

Синоптики и спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Крыму.

В Крыму продлили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников из открытых источников

В ближайшие дни в Крыму ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили региональные спасатели. Так, по данным синоптиков, на которые ссылается ГУ МЧС по РК, 10 и 11 января на полуострове усилится ветер, порывы которого будут достигать 25 метров в секунду.

При этом значительно похолодает. Если днем ожидается до 8 градусов тепла, то в ночные часы температура воздуха может остыть до пяти градусов мороза. Осадков не ожидается, зато возможна гололедица.

В связи с этим в регионе продлили штормовое предупреждение до 11 января.

Погода,Общество,
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