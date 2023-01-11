Москвичам пообещали потепление до нуля градусов

Москвичам стоит ожидать потепления до нуля градусов уже к воскресенью, 15 января. Об этом в среду, 11 января, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Будет становиться все теплее. К нулю мы приблизимся, по прогнозам, к 15 числу (января — прим. «ВМ»), — отметила она.

При этом 11 января, по словам синоптика, горожан ожидает облачная погода — как уточняется, во второй половине дня возможен небольшой снег. Температура будет держаться на показателе от -7 до -9 градусов, ветер южный 5-10 метров в секунду, сообщает ТАСС.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что новая порция тепла вернется в столицу только в середине января. Так, с четверга, 12 января, столбик термометра не будет больше опускаться ниже минус 10 градусов.