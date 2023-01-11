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4 часа назад

Синоптик Котилевская пообещала потепление до нуля градусов к 15 января в Москве

Вечерняя Москваиещё 6

Москвичам стоит ожидать потепления до нуля градусов уже к воскресенью, 15 января. Об этом в среду, 11 января, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Москвичам пообещали потепление до нуля градусов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Будет становиться все теплее. К нулю мы приблизимся, по прогнозам, к 15 числу (января — прим. «ВМ»), — отметила она.

При этом 11 января, по словам синоптика, горожан ожидает облачная погода — как уточняется, во второй половине дня возможен небольшой снег. Температура будет держаться на показателе от -7 до -9 градусов, ветер южный 5-10 метров в секунду, сообщает ТАСС.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что новая порция тепла вернется в столицу только в середине января. Так, с четверга, 12 января, столбик термометра не будет больше опускаться ниже минус 10 градусов.

Помимо этого, научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что порывы ветра до 15 метров в секунду и метели ожидаются в столичном регионе в среду, 11 января. Научрук Гидрометцентра РФ объяснил это столкновением воздушных масс с разным характером на фоне смены погодного режима.

Погода,Новости Москвы,Александр Ильин,Роман Вильфанд,
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