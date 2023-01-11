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1 час назад

В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза

ТАССиещё 4

Температура в минус 60 градусов зафиксирована утром в среду в якутском селе Оймякон. Об этом сообщается в Telegram-канале Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Якутии зафиксировали 60 градусов мороза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Температура в Оймяконе составила минус 60 градусов по состоянию на 00:00 мск. В поселке Усть-Нера, райцентре Оймяконского района, зарегистрировали 58 градусов мороза.

В пунктах наблюдения в Оленекском районе Якутии, где накануне фиксировалось минус 60 градусов и ниже, наблюдается минус 56 градусов (Жилинда) и минус 52 градуса (Оленек).

В Якутске температура доходит до минус 35 градусов по состоянию на 02:00 мск, тумана нет.

Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.

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