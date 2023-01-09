Опубликовано захватывающее видео мощной солнечной вспышки

Солнце произвело мощную солнечную вспышку, пик которой пришелся на 5 января 2023 года. Solar Dynamics Observatory, которая постоянно наблюдает за Солнцем, сняла это событие.
Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии. Вспышки и солнечные выбросы могут влиять на радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов.
Как рассказали в НАСА, эта вспышка классифицируется как X1.2. X-класс обозначает наиболее интенсивные вспышки, а число дает больше информации о их силе. В последний раз вспышка класса Х на Солнце происходила 2 октября 2022 года. Новое событие порождено группой пятен 3182, вышедшей из-за восточного края диска Солнца. Так что выброс не был направлен в сторону Земли — он улетел в космос примерно под углом в 90 градусов от нас, магнитная буря нашу планету миновала.
Однако эта группа пятен на Солнце весьма активна. 10-11 января она будет направлена в сторону Земли и, если выброс совершится в это время в этом положении, Землю зацепит магнитная буря, которая доберется до нашей планеты дня через три после вспышки.
Напомним, Солнце продолжает наращивать активность и специалисты ожидают, что она в ближайшее время будет только увеличиваться. Светило на пути к солнечному максимуму — наиболее динамичной части своего цикла. Солнце проходит через 11-летние циклы активности с четко определенными минимумом и максимумом. Этот цикл основан на движении магнитного поля Солнца, которое переворачивается каждые 11 лет, при этом северный и южный магнитные полюса меняются местами. Последний солнечный минимум зафиксирован в декабре 2019 года. Солнечный максимум ожидается примерно в июле 2025 года. В 2020 году ученые обнаружили доказательства того, что мы, возможно, входим в самый сильный цикл солнечной активности, зарегистрированный на сегодняшний день.