Опубликовано захватывающее видео мощной солнечной вспышки

Солнце произвело мощную солнечную вспышку, пик которой пришелся на 5 января 2023 года. Solar Dynamics Observatory, которая постоянно наблюдает за Солнцем, сняла это событие.

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Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии. Вспышки и солнечные выбросы могут влиять на радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов.

Как рассказали в НАСА, эта вспышка классифицируется как X1.2. X-класс обозначает наиболее интенсивные вспышки, а число дает больше информации о их силе. В последний раз вспышка класса Х на Солнце происходила 2 октября 2022 года. Новое событие порождено группой пятен 3182, вышедшей из-за восточного края диска Солнца. Так что выброс не был направлен в сторону Земли — он улетел в космос примерно под углом в 90 градусов от нас, магнитная буря нашу планету миновала.

Однако эта группа пятен на Солнце весьма активна. 10-11 января она будет направлена в сторону Земли и, если выброс совершится в это время в этом положении, Землю зацепит магнитная буря, которая доберется до нашей планеты дня через три после вспышки.