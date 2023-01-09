Вильфанд высказался об аномальных морозах в Европе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что Европу не затронут аномальные морозы, которые установились в Центральной России. Как сообщает РИА Новости, синоптик заявил, что в ближайшие 10 дней там сохранится теплая погода.

Фото: ТАСС ТАСС

«Там достаточно теплая погода, потому что Европа находилась под влиянием атлантических воздушных масс, а не северных. В Европе ожидается положительная аномалия в течение ближайшей декады», — сказал он.

Так, в ближайшую неделю в Мадриде ожидается от +12 до +15 градусов, в Париже от +9 до +12 градусов, в Лондоне — от +8 до +14 градусов, а в Берлине — от +8 до +12 градусов.