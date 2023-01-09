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1 час назад

Вильфанд высказался об аномальных морозах в Европе

Никита Бородкин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что Европу не затронут аномальные морозы, которые установились в Центральной России. Как сообщает РИА Новости, синоптик заявил, что в ближайшие 10 дней там сохранится теплая погода.

Вильфанд высказался об аномальных морозах в Европе
Фото: ТАССТАСС

«Там достаточно теплая погода, потому что Европа находилась под влиянием атлантических воздушных масс, а не северных. В Европе ожидается положительная аномалия в течение ближайшей декады», — сказал он.

Так, в ближайшую неделю в Мадриде ожидается от +12 до +15 градусов, в Париже от +9 до +12 градусов, в Лондоне — от +8 до +14 градусов, а в Берлине — от +8 до +12 градусов.

Ранее Вильфанд заявлял, что в Ярославскую и Костромскую области 9 и 10 января придут морозы до -40 градусов. Такие показатели не являются нормой для этих регионов: температура будет ниже на 20-22 градуса, чем обычно в это время года.

Погода,Общество,Роман Вильфанд,
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