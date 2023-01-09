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3 часа назад

Прогноз погоды: Синоптик рассказал о погоде в Москве на Старый Новый год

Москва24

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал жителям столицы о погоде в ночь с 13 на 14 января. Так, в городе ожидается мягкая погода с небольшим морозом.

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Старый Новый год
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

"По предварительным расчетам, новогодняя ночь по юлианскому календарю будет мягкой. Ночные температуры ожидаются в диапазоне от -2 до -5 градусов и небольшой снежок", – передает ТАСС его слова.

Кроме того, как отметил синоптик, температура в субботу и воскресенье, 14 и 15 января, может вырасти до 0 градусов. Однако будет оттепель или нет, точно можно будет сказать позже.

9 января температура в Москве будет колебаться от -15 до -17 градусов. Во вторник, 10 января, ожидается 10–12 градусов мороза.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на этой неделе в Москву придет потепление. Он отметил, что постепенно северный ветер в столичном регионе сменится восточным, а затем и южным, и мороз начнет отступать.

В среду в регион придет теплый атмосферный фронт. Он принесет снег, усиление ветра и потепление до -12 градусов.

К пятнице, 13 января, столбики термометров поднимутся до -2 градусов.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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