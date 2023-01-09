В Москве ожидается до минус 17 градусов и гололедица в понедельник

Переменная облачность, без осадков, гололедица и до минус 17 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Фото: ТАСС ТАСС

Днем в столице будет от минус 15 до минус 17 градусов. В ночь на вторник в столице температура воздуха может опуститься до минус 19 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах минус 15-20 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 26 градусов.

Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 762 мм ртутного столба.