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2 часа назад

Прогноз погоды: В Москве ожидается до минус 17 градусов и гололедица

ТАССиещё 1

Переменная облачность, без осадков, гололедица и до минус 17 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидается до минус 17 градусов и гололедица в понедельник
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет от минус 15 до минус 17 градусов. В ночь на вторник в столице температура воздуха может опуститься до минус 19 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах минус 15-20 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 26 градусов.

Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 762 мм ртутного столба.

В Москве и Подмосковье из-за очень низкой температуры объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до 21:00 10 января. Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы будет действовать до 12:00 11 января.

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