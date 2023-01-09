Москвичей предупредили об погодной аномалии

На сайте Гидрометцентра РФ сообщается, что аномально холодная погода в Москве с температурой на 9–17 градусов ниже климатической нормы ожидается и области 9 и 10 января.

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Предупреждение о морозах действует 10 января до 21:00. До 12:00 11 января метеорологи в столичном регионе ожидают гололедицу. Утром в понедельник температура воздуха в столице может опуститься до -25 градусов, а в области – до -30 градусов.