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59 минут назад

Москвичей предупредили об аномальных холодах 9 и 10 января

Газета.Ruиещё 1

На сайте Гидрометцентра РФ сообщается, что аномально холодная погода в Москве с температурой на 9–17 градусов ниже климатической нормы ожидается и области 9 и 10 января.

Москвичей предупредили об погодной аномалии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предупреждение о морозах действует 10 января до 21:00. До 12:00 11 января метеорологи в столичном регионе ожидают гололедицу. Утром в понедельник температура воздуха в столице может опуститься до -25 градусов, а в области – до -30 градусов.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют создать резервную энергогенерацию для обеспечения водой и теплом. Также в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что устойчивая морозная погода способствует росту потребления электроэнергии и, соответственно, росту ее дефицита, из-за чего на Украине возможны аварийные отключения электричества. В компании также предупредили, что при превышении лимитов потребления будут применяться аварийные отключения света.

Погода,Новости Москвы,Аномальный холод,
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