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3 часа назад

«Оранжевый» уровень опасности из-за морозов продлен в Московском регионе

Мир24

Из-за морозов «оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр России.

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оранжевый – погода опасна. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы.», – сказано в сообщении.

Отмечается, что предупреждение действует до 21.00 вторника, 10 января.

Также в столичном регионе до 12.00 среды установлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что повышение температуры до минус 7-12 градусов ожидается в Москве в среду днем. Температурный фон придет в норму к пятнице, днем воздух прогреется до минус 1-6 градусов.

Погода,Роман Вильфанд,
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