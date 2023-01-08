«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе

«Оранжевый – погода опасна. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы.», – сказано в сообщении.

Также в столичном регионе до 12.00 среды установлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что повышение температуры до минус 7-12 градусов ожидается в Москве в среду днем. Температурный фон придет в норму к пятнице, днем воздух прогреется до минус 1-6 градусов.