Вильфанд сообщил об ослаблении морозов в Москве

"Уже в среду температура ночью будет 11-16 градусов мороза, а днем - 7-12 градусов мороза. Это уже явное повышение температуры и ослабление морозов, хотя такой температурный фон тоже ниже нормы, но на 5 градусов всего. Однако на фоне усиления ветра до 15 м/с еще не будет казаться, что температура ух, как повысилась", - сказал он.