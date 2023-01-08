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33 минуты назад

Прогноз погоды: Вильфанд сообщил об ослаблении морозов в Москве

ТАСС

Повышение температуры до минус 7-12 градусов ожидается в Москве в среду днем. К пятнице температурный фон придет в норму, воздух днем будет прогреваться до минус 1-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил об ослаблении морозов в Москве
Фото: ТАССТАСС

Метеоролог отметил, что небольшое ослабление морозов будет уже во вторник, когда ночью прогнозируется минус 17-19 градусов, а днем - минус 10-15 градусов.

"Уже в среду температура ночью будет 11-16 градусов мороза, а днем - 7-12 градусов мороза. Это уже явное повышение температуры и ослабление морозов, хотя такой температурный фон тоже ниже нормы, но на 5 градусов всего. Однако на фоне усиления ветра до 15 м/с еще не будет казаться, что температура ух, как повысилась", - сказал он.

По словам Вильфанда, в четверг температура в Москве повысится еще заметнее, а в пятницу придет к климатической норме.

"В четверг будет температура, которая для уха москвича звучит нормально, - минус 7-12 градусов ночью и минус 5-10 градусов днем. В пятницу температурный фон придет к норме - ожидается ночью минус 4-9 градусов и днем минус 1-6 градусов", - сообщил он.

Вильфанд рассказал, что потепление в столице будет связано с тем, что антициклон, который обуславливал холодную погоду, сместится. На смену ему придет циклон и теплые воздушные массы с Атлантики.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник днем в Москве прогнозируется 14-16 градусов мороза.

Погода,Роман Вильфанд,
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