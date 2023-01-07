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7 часов назад

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за морозов

RT на русском

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за морозов.

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга 7 января с 5 до 10 часов утра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за низкой температуры воздуха», — говорится в сообщении.

Ожидается, что местами температура воздуха понизится до -20 °С.

Городские власти просят жителей соблюдать осторожность на открытом воздухе.

Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании в Московском регионе.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.

Погода,Резкое похолодание,Анатолий Цыганков,Росгидромет,
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