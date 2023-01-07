«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за морозов.
Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга 7 января с 5 до 10 часов утра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за низкой температуры воздуха», — говорится в сообщении.
Ожидается, что местами температура воздуха понизится до -20 °С.
Городские власти просят жителей соблюдать осторожность на открытом воздухе.
Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании в Московском регионе.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.