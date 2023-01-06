Синоптики предупредили москвичей о сильных морозах в субботу

В столице в ночь на субботу, 7 января, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха опустится до -25°, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков. Об этом пишет РИА «Новости».

Синоптик уточнил, что в ночь на 7 января ожидается переменная облачность, без осадков, температура предстоящей ночью в Москве будет колебаться в диапазоне от -23° до -25°, в Подмосковье - от 22° до 27°.

По его данным, днем в субботу характер погодных условий практически не изменится. Он добавил, что погода сохранится морозной, атмосферное давление будет постепенно повышаться.