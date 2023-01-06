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15 минут назад

Синоптики предупредили москвичей о сильных морозах в субботу

Илья Родин

В столице в ночь на субботу, 7 января, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха опустится до -25°, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков. Об этом пишет РИА «Новости».

Синоптики предупредили москвичей о сильных морозах в субботу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Синоптик уточнил, что в ночь на 7 января ожидается переменная облачность, без осадков, температура предстоящей ночью в Москве будет колебаться в диапазоне от -23° до -25°, в Подмосковье - от 22° до 27°.

По его данным, днем в субботу характер погодных условий практически не изменится. Он добавил, что погода сохранится морозной, атмосферное давление будет постепенно повышаться.

Метеоролог пояснил, что давление достигнет 758 мм ртутного столба, что примерно на 10 мм выше нормы.

Погода,Новости Москвы,Александр Синенков,
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