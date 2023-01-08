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3 часа назад

Прогноз погоды: Синоптики пообещали москвичам морозы 8 января

Вечерняя Москваиещё 15

В воскресенье, 8 января, в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков.

Синоптики пообещали москвичам морозную погоду 8 января
Фото: ТАССТАСС

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 16–22 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 15–24 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, когда в Москве ослабнут морозы. По его словам, повышение температуры до 7-12 градусов мороза ожидается в столице в среду, 11 января. Он отметил, что небольшое ослабление морозов ожидается уже во вторник, 10 января. Ночью прогнозируется минус 17-19 градусов, а днем — 10-15 градусов мороза.

Москвичей ожидает еще несколько дней сильных морозов, но после 10 января погода в регионе улучшится. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода,Новости Москвы,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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