Синоптики пообещали москвичам морозную погоду 8 января

В воскресенье, 8 января, в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 16–22 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 15–24 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, когда в Москве ослабнут морозы. По его словам, повышение температуры до 7-12 градусов мороза ожидается в столице в среду, 11 января. Он отметил, что небольшое ослабление морозов ожидается уже во вторник, 10 января. Ночью прогнозируется минус 17-19 градусов, а днем — 10-15 градусов мороза.