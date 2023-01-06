Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются самые холодные ночи

В ночь на пятницу, 6 января, в столице ожидается сильное похолодание, столбики термометров опустятся до отметки 20 градусов ниже нуля. Однако после станет еще морознее. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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По его словам, холоднее всего будет в субботу и воскресенье, 7 и 8 января.

— Самые холодные ночи ожидаются в выходные, когда столбики термометра в столичном регионе опустятся до минус 25–29 градусов. В дневные часы потеплеет на два-три градуса. Небольшая волна тепла будет ощущаться в воскресный день, но с понедельника, 9 января, вновь похолодает, — предупредил специалист.

Собеседник «ВМ» рассказал, что причиной резкого похолодания в столице является поступление в регион очередного циклона, сформировавшегося в Северной Атлантике. Именно он принесет в мегаполис сильные морозы.

Шувалов также объяснил, как долго в Москве продержатся морозы.