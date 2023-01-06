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3 часа назад

2022 год стал вторым среди самых теплых в истории России

Мир24иещё 3

В рейтинге самых теплых среднегодовых температур за всю метеорологическую историю 2022 год занял второе место. На первом месте – 2020 год, сообщает ТАСС.

2022 год стал вторым среди самых теплых в истории России
Фото: Мир24Мир24

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, среднегодовая температура в прошлом году по всем городам и месяцам составила минус 1 градус.

«Теплее был только 2020 год, но он был совершенно уникальный. Это единственный год, когда средняя температура по всей России оказалась положительной. Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно», – сказал метеоролог.

Наиболее значительные годовые аномалии в прошлом году были отмечены на севере европейской территории России, севере Урала, в Сибири и Якутии.

Напомним, в 2020 году среднегодовая температура воздуха в Москве впервые с 1780 года превысила плюс 8 градусов. Также эксперты Службы мониторинга климата Европейского союза заявили, что 2020 год стал самым теплым в истории наблюдений.

Погода,Роман Вильфанд,ЕС,
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