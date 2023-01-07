В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются гололедица и до минус 22 градусов

ТАССиещё 15

Переменная облачность, без осадков, гололедица и до минус 22 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются гололедица и до минус 22 градусов
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет от минус 20 до минус 22 градусов. В ночь на воскресенье в столице температура воздуха может опуститься до минус 24 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах минус 20-25 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов.

Ветер северо-западный со скоростью 8 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Москве и Подмосковье из-за очень низкой температуры объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 5 января до 21:00 7 января.

Погода,Новости Москвы,Оранжевый уровень,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители