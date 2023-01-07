В Москве ожидаются гололедица и до минус 22 градусов

Переменная облачность, без осадков, гололедица и до минус 22 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет от минус 20 до минус 22 градусов. В ночь на воскресенье в столице температура воздуха может опуститься до минус 24 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах минус 20-25 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов.

Ветер северо-западный со скоростью 8 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.