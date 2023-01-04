Москвичам рассказали о погоде в среду

В московском регионе 4 января ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

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Также сообщается, что на дорогах будет гололедица. Температура воздуха днем составит от -2 до -4 градусов. В ночь на четверг москвичей ожидает небольшое похолодание - от -4 до -6 градусов.

В Подмосковье температура воздуха в ночь на 5 января опустится до -9 градусов. Ветер ожидается западный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.