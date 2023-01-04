Москвичам рассказали о погоде в среду

В московском регионе 4 января ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
Также сообщается, что на дорогах будет гололедица. Температура воздуха днем составит от -2 до -4 градусов. В ночь на четверг москвичей ожидает небольшое похолодание - от -4 до -6 градусов.
В Подмосковье температура воздуха в ночь на 5 января опустится до -9 градусов. Ветер ожидается западный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 6 по 10 января в Москве ожидается резкое похолодание и морозы до 29 градусов. По его словам, это будут самые холодные пять дней в этом веке. Погода резко изменится в ночь на 6 января, температура опустится до -20-22 градусов, а 8 января морозы окрепнут до -29 градусов.