Метеоролог рассказал о грозящих россиянам волнах жары

За последние 30 лет средние январские температуры в Москве выросли на три градуса. Если человечеству не удастся остановить глобальное потепление, к концу века стоит ожидать не только рост числа опасных природных явлений, но и волн жары, чреватых ростом смертности. Об этом «Ленте.ру» рассказал метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Глобальное потепление особенно выражено в умеренных и высоких широтах. Если по всему миру в среднем температуры выросли на 0,17 градуса, то в умеренных широтах, в том числе, на территории нашей страны, в Евразии, скорость потепления выше в 2,5-3 раза. На севере Якутии, даже на европейской части нашей страны за 10 лет средние температуры выросли на 0,5-0,6 градусов», — сказал Вильфанд.

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Только в Москве, по словам метеоролога, за последние 30 лет январские температуры повысились более чем на три градуса. Дело в том, что, как объяснил Вильфанд, именно в зимние периоды глобальное потепление особенно ощутимо из-за того, что летом солнце выступает в качестве стабилизирующего фактора, в то время как зимой температуры определяются циркуляциями в атмосфере.

«Кроме того, погода становится очень изменчивой: летом мы все чаще сталкиваемся с очень холодными и дождливыми периодами, которые сменяются жаркими и засушливыми. А в начале декабря, к примеру, не только в Москве, но и на Урале, Волге, в центральной России температуры были ниже на 7-10 градусов», — напомнил метеоролог.

Даже если представить, что человечеству удастся достичь углеродной нейтральности уже завтра, в атмосферу перестанут поступать парниковые газы, потепление климата, по словам Вильфанда, продолжится до конца века.

Особенно остро глобальное потепление отразится на россиянах и их соседях по широтам. Метеоролог подчеркнул, что, если остановить потепление не удастся, летние периоды станут невыносимо жаркими, а особенную опасность для людей будут представлять волны тепла.

«Это ситуация, когда в теплое время года температура оказывается выше нормы на 5-7 градусов, а продолжительность составляет более 5-7 дней. Это очень опасная жара, когда существенно увеличивается число летальных исходов, ведь организм человека не способен так быстро адаптироваться к изменениям в климате», — предупредил собеседник Ленты.ру.