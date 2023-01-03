Москвичей предупредили о «самой холодной пятидневке XXI века»

Сильные морозы придут в Москву с 6 января и продлятся до конца недели. Температура в эти дни опуститься до минус-28-29 градусов, что станет «самой холодной пятидневкой в столице в XXI веке». Об этом в беседе с «Известиями» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

По его словам, температура в Москве начнет падать уже 4 января, но останется достаточно мягкой — на уровне от минус двух до минус четырех градусов. На следующий день температурный фронт также останется около своей нормы, а вот с 6 января произойдет резкое похолодание на 15-17 градусов. К концу недели температура в Москве и вовсе может упасть до минус 28-29 градусов.