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2 часа назад

Синоптики предупредили жителей Москвы о «самой холодной пятидневке XXI века»

Говорит Москва

Резкое похолодание в столичном регионе начнётся с 6 января.

Москвичей предупредили о «самой холодной пятидневке XXI века»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днём подморозит до -17, а ночные температуры будут ниже -20 градусов. «Днём тоже будет совсем не жарко — минус 18–20 градусов», — сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

К концу недели температура в Москве может доходить до 29 градусов мороза.

В московских аэропортах массово задержали и отменили рейсы

«8 января такая же холодина. Такой холодной пятидневки в центральной России в XXI веке ещё не было. Это будет по всей европейской территории страны. Сначала на северо-востоке, затем холода дойдут до юга, в том числе — до Ростовской области и Крыма», — уточнил метеоролог.

Вильфанд связал такой прогноз с перемещением области высокого давления на Москву.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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