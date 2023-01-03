Москвичей предупредили о «самой холодной пятидневке XXI века»

Резкое похолодание в столичном регионе начнётся с 6 января.
Днём подморозит до -17, а ночные температуры будут ниже -20 градусов. «Днём тоже будет совсем не жарко — минус 18–20 градусов», — сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
К концу недели температура в Москве может доходить до 29 градусов мороза.
«8 января такая же холодина. Такой холодной пятидневки в центральной России в XXI веке ещё не было. Это будет по всей европейской территории страны. Сначала на северо-востоке, затем холода дойдут до юга, в том числе — до Ростовской области и Крыма», — уточнил метеоролог.
Вильфанд связал такой прогноз с перемещением области высокого давления на Москву.