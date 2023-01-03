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40 минут назад

В Москве прогнозируют снегопад до 5 января

Елена Прошина

Снегопад в Москве может продлиться до 5 января. Об этом говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства Москвы в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. За прошедшую ночь в Москве выпало до 3-4 см снега, однако это еще не предел.

«Снег продолжится весь день и ночью 4 января. Днем ожидается повышение температуры воздуха до +3—4°С, к ночи столбики термометров опустятся до минусовых отметок. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями будут способствовать образованию гололедицы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшее время и до конца суток в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед. Коммунальщики просят москвичей быть внимательными и аккуратными на улице. При управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В Москве побит температурный рекорд

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве начался ледяной дождь. Специалист опубликовал карту осадков и пояснил, что при температуре минул 1 градус в столице начался ледяной дождь.

Также о ледяном дожде ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такие осадки будут идти в столице начиная с 13:00 и до конца 3 января.

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