Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале сообщил о том, что в российской столице начался ледяной дождь.
На своем канале специалист опубликовал карту осадков и пояснил, что при температуре минул 1 градус в столице начался ледяной дождь.
«В Москве начался ледяной дождь при "-1" градусе. На карте зона ледяных дождей обозначена красным цветом. Будьте осторожны!» - написал Тишковец.
Судя по карте, такие осадки будут идти в центральной части России от Москвы до Воронежа.
Ранее в российском Гидрометцентре сообщили, что 3 января в столичном регионе будет облачно, ожидается дождь и мокрый снег, местами сильная гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, а ночью до минус 4 градусов. В Подмосковье днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов, ночью — до минус 6 градусов.