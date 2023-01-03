Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале сообщил о том, что в российской столице начался ледяной дождь.

На своем канале специалист опубликовал карту осадков и пояснил, что при температуре минул 1 градус в столице начался ледяной дождь.

«В Москве начался ледяной дождь при "-1" градусе. На карте зона ледяных дождей обозначена красным цветом. Будьте осторожны!» - написал Тишковец.

Судя по карте, такие осадки будут идти в центральной части России от Москвы до Воронежа.