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6 часов назад

Прогноз погоды: Санкт-Петербург накрыло сильным снегопадом

Слово и Дело

Петербург после потепления столкнулся со снижением температуры и снегопадом. Осадки выпадают с утра 3 января и покрывают улицы Северной столицы. Об этом ранее предупреждало МЧС России.

Санкт-Петербург накрыло сильным снегопадом
Фото: Федеральное агентство новостейФедеральное агентство новостей

Министерство рекомендовало горожанам и гостям Петербурга быть осторожными во время непогоды. Также им советовали проявлять осторожность при передвижении по улицам из-за учащения травм на фоне гололеда. Водителей призвали соблюдать безопасный скоростной режим и уделять повышенное внимание совершению маневров.

Администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым неоднократно подвергалась критике из-за неспособности справиться с непогодой. Местных чиновников, видимо, не смущает нехватка спецтехники и проблемы с логистикой, которые возникают из-за участившихся аварий на заснеженных дорогах.

Погода,Общество,Александр Беглов,МЧС России,
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