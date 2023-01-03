Санкт-Петербург накрыло сильным снегопадом

Петербург после потепления столкнулся со снижением температуры и снегопадом. Осадки выпадают с утра 3 января и покрывают улицы Северной столицы. Об этом ранее предупреждало МЧС России.

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Министерство рекомендовало горожанам и гостям Петербурга быть осторожными во время непогоды. Также им советовали проявлять осторожность при передвижении по улицам из-за учащения травм на фоне гололеда. Водителей призвали соблюдать безопасный скоростной режим и уделять повышенное внимание совершению маневров.