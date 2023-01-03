Санкт-Петербург накрыло сильным снегопадом

Петербург после потепления столкнулся со снижением температуры и снегопадом. Осадки выпадают с утра 3 января и покрывают улицы Северной столицы. Об этом ранее предупреждало МЧС России.
Министерство рекомендовало горожанам и гостям Петербурга быть осторожными во время непогоды. Также им советовали проявлять осторожность при передвижении по улицам из-за учащения травм на фоне гололеда. Водителей призвали соблюдать безопасный скоростной режим и уделять повышенное внимание совершению маневров.
Администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым неоднократно подвергалась критике из-за неспособности справиться с непогодой. Местных чиновников, видимо, не смущает нехватка спецтехники и проблемы с логистикой, которые возникают из-за участившихся аварий на заснеженных дорогах.