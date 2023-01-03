В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
45 минут назад

Прогноз погоды: «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Мослента

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра, передает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»Киселев Сергей / Агентство «Москва»

«Москва. Гололедица. Период предупреждения с 22:00 4 января», — говорится в сообщении. Жителей Подмосковья, в свою очередь, предупредили об усилении ветра с 15:00 3 января до 15:00 4 января.

Во вторник, 3 января, в столичном регионе прогнозируется дождь с мокрым снегом, местами сильный гололед. Температура воздуха поднимется до плюс двух градусов тепла.

В среду, 4 января, температура опуститься до минус 2-4 градусов. Возможны осадки в виде небольшого снега и гололедица.

Ранее сообщалось, что 1 января в Москве стало рекордно теплым за всю историю.

Погода,Новости Москвы,Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители