«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра, передает Гидрометцентр России.

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва» Киселев Сергей / Агентство «Москва»

«Москва. Гололедица. Период предупреждения с 22:00 4 января», — говорится в сообщении. Жителей Подмосковья, в свою очередь, предупредили об усилении ветра с 15:00 3 января до 15:00 4 января.

Во вторник, 3 января, в столичном регионе прогнозируется дождь с мокрым снегом, местами сильный гололед. Температура воздуха поднимется до плюс двух градусов тепла.

В среду, 4 января, температура опуститься до минус 2-4 градусов. Возможны осадки в виде небольшого снега и гололедица.