Сугробы в Москве вырастут на 10 см из-за метели

Первая метель нового года в Москве. По прогнозу синоптиков, циклон задержится в регионе до вечера. Сила ветра будет достигать 15-ти метров в секунду, передает «МИР 24».

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Пик непогоды ожидается в середине дня. Высота сугробов может вырасти еще на 10 см. За три часа ожидается от 5 до 7 мм осадков. По информации синоптиков, ближе к вечеру снова вернется оттепель, и осадки перейдут в мокрый снег, а затем и в дождь.

Днем в столице температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от 0 до плюс 2 градусов. В ночь на среду температура опять начнет понижаться. Столбики термометров опустятся до минус 4 градусов. В Подмосковье днем прогнозируется от минус 1 до плюс 4 градусов, в ночное время – до 6 градусов мороза.