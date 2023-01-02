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24 минуты назад

Погода в Москве: горожан предупредили о гололедице

Никита Бородкин

Сильная гололедица ожидается в Москве и Подмосковье до конца вторника, 3 января. Как сообщает «Интерфакс», об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночью и до конца суток в столице и регионе ожидается снег, потом пойдет мокрый снег, который впоследствии перейдет в дождь, местами сильный. В ночь с 2 на 3 января температура воздуха понизится до -2 до -4 градусов, однако утром начнет расти до положительных значений.

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«В связи с усилением ветра до 15 м/с днем, даже при положительной температуре днем будет сильная гололедица», — добавил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что уже сейчас в московском регионе наблюдается гололедица, поскольку выпавшие ночью осадки начали подмерзать.

Погода,Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
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