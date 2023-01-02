Сильная гололедица ожидается в Москве и Подмосковье до конца вторника, 3 января. Как сообщает «Интерфакс», об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

По его словам, ночью и до конца суток в столице и регионе ожидается снег, потом пойдет мокрый снег, который впоследствии перейдет в дождь, местами сильный. В ночь с 2 на 3 января температура воздуха понизится до -2 до -4 градусов, однако утром начнет расти до положительных значений.