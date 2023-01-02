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14 минут назад

Прогноз погоды: Москвичам рассказали о первом солнце в новом году

Мослента

О первом солнце в новом году рассказал москвичам в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он пообещал рекордное тепло.

Москвичам рассказали о первом солнце в новом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В понедельник, 2 января, столица окажется под влиянием гребня антициклона. В облаках в небе над регионом будет много устойчивых прояснений и обойдется без осадков. Образуется гололедица», — сообщил специалист.

После рекордно теплого начала суток температура воздуха днем составит в столице от минус одного до плюс одного градуса, в области — от минус трех до плюс двух градусов. К вечеру температура понизится несильно, передал Леус.

Западный ветер, по его словам, будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

«Во вторник, 3 января, солнечная активность будет умеренная, геомагнитное поле — слабо возмущенное. Пройдет снег, мокрый снег, вновь наступит оттепель», — рассказал метеоролог.

Ранее сообщалось, что 1 января в Москве стало рекордно теплым за всю историю. Вечером в этот день температура воздуха достигла 4,3 градуса тепла.

Погода,Новости Москвы,Общество,
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