Москвичам рассказали о первом солнце в новом году

О первом солнце в новом году рассказал москвичам в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он пообещал рекордное тепло.

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«В понедельник, 2 января, столица окажется под влиянием гребня антициклона. В облаках в небе над регионом будет много устойчивых прояснений и обойдется без осадков. Образуется гололедица», — сообщил специалист.

После рекордно теплого начала суток температура воздуха днем составит в столице от минус одного до плюс одного градуса, в области — от минус трех до плюс двух градусов. К вечеру температура понизится несильно, передал Леус.

Западный ветер, по его словам, будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

«Во вторник, 3 января, солнечная активность будет умеренная, геомагнитное поле — слабо возмущенное. Пройдет снег, мокрый снег, вновь наступит оттепель», — рассказал метеоролог.