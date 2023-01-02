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1 час назад

Камчатку накрыл циклон с ветром и пургой

ТАСС

Циклон с ветром и метелью накрыл несколько муниципальных районов Камчатки, задержаны вылеты трех рейсов местных авиалиний, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Камчатку накрыл циклон с ветром и пургой
Фото: ТАССТАСС

"2-3 января в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском, Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском муниципальных районах ожидаются умеренные, местами сильные осадки. Также прогнозируется сильный ветер, метель", - говорится в сообщении.

По погодным условиям более чем на два часа задержаны вылеты в Усть-Хайрюзово, Тигиль, Северо-Курильск. Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

Погода,МЧС России,
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