Камчатку накрыл циклон с ветром и пургой

Циклон с ветром и метелью накрыл несколько муниципальных районов Камчатки, задержаны вылеты трех рейсов местных авиалиний, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"2-3 января в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском, Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском муниципальных районах ожидаются умеренные, местами сильные осадки. Также прогнозируется сильный ветер, метель", - говорится в сообщении.

По погодным условиям более чем на два часа задержаны вылеты в Усть-Хайрюзово, Тигиль, Северо-Курильск. Спасатели переведены в режим повышенной готовности.