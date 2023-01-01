В Центральной России 2 января ожидается гололедица

Ливни и снег, ожидающиеся в понедельник в Центральной России, приведут к образованию гололеда толщиной до 2-7 мм. Об этом сообщается в воскресенье на портале "Метеовести", который предоставляет прогнозы от центра погоды "Фобос".
"Переход столбиков термометров через ноль в сторону отрицательных значений произойдет в период около 09:00, а значит с восходом солнца вся выпавшая снежно-водяная каша станет замерзать и образуется гололедица с толщиной льда до 2-7 мм", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что снижение температуры воздуха связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Аномальная для начала января оттепель уступит место заморозкам.