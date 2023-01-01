В Петербурге побит температурный рекорд

Начальник гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что минувшая новогодняя ночь стала для города рекордно теплой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Теперь это самая теплая новогодняя ночь в Санкт-Петербурге с температурой +3,4°C», — сказано в сообщении.

Колесов уточнил, что прежний рекорд наблюдался в 1937 году, когда температура в ночь на 1 января поднялась до +2,9°C.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявлял, что температура воздуха в Санкт-Петербурге 1 января стала самой высокой за всю историю наблюдений.

В пресс-службе центра погоды «Фобос» также сообщали, что температура воздуха в Калининграде в первый день нового года достигла рекордных значений, столбики термометров поднялись до +14°C, что на 9,4 градуса выше показателя 2018 года.