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49 минут назад

Синоптики пообещали москвичам морозное Рождество

Ирина Лебедева

Москву и область к концу следующей недели накроет холодный фронт. Учитывая то, что сейчас в регионе установилось аномальное потепление, близкое к рекорду, разница температур станет особенно заметной. По информации Гидрометцентра, на которую ссылается «Московский Комсомолец», в канун Рождества, дневная температура воздуха опустится до минус 15 градусов, что ниже климатической нормы на 10 градусов. Ночная температура будет еще более низкой.

Резкое понижение температуры начнется со среды. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, «Рождество будет ух какое морозное».

В Москве ожидается новый температурный рекорд

Ранее Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео», предупредил, что грядет похолодание, и серьезное, к Рождеству в средней полосе не исключены морозы под минус 20-25 градусов.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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