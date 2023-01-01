Синоптики пообещали москвичам морозное Рождество

Москву и область к концу следующей недели накроет холодный фронт. Учитывая то, что сейчас в регионе установилось аномальное потепление, близкое к рекорду, разница температур станет особенно заметной. По информации Гидрометцентра, на которую ссылается «Московский Комсомолец», в канун Рождества, дневная температура воздуха опустится до минус 15 градусов, что ниже климатической нормы на 10 градусов. Ночная температура будет еще более низкой.