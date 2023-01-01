В Москве ожидается новый температурный рекорд

Температурой до шести градусов выше нуля, облачностью и дождем встречает москвичей 2023 год. Синоптики ждут нового температурного рекорда - предыдущий был зафиксирован в 1973 году, когда воздух прогрелся до плюс 4,2 градуса.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в столичном регионе действует теплый сектор циклона, с дождевыми тучами и аномально теплым воздухом Атлантики, с температурным фоном на 10 градусов выше климатической нормы. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 736 миллиметров ртутного столба. День прогнозируется облачным и дождливым, температура воздуха в столице ожидается плюс 4-6, по области - плюс 2-7 градусов.