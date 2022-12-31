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43 минуты назад

Метеорологи рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Ирина Лебедева

В целом на территории России погода будет в пределах климатической нормы. Но в Москве и Санкт-Петербурге ожидаются дожди, сырость и слякоть.

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru сообщил, что в столице в ночь с 31 декабря на 1 января ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит 1-3 градуса тепла.

«Будет очень сыро и слякотно, с переменными дождями. Поэтому при планировании прогулок подбирайте непромокаемую одежду и обувь, — посоветовал метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге будет рекордно теплое 1 января. Но на 80% территории России в новогоднюю ночь погода будет в пределах климатической нормы. Лишь в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях температура будет ниже обычной в это время.

Такого не было с декабря 1941 года. Москву и Подмосковье накрыли рекордные снегопады

В прошлом году москвичей в канун Нового года также ждала оттепель.

Погода,Новости Москвы,Общество,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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