В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности

При этом уточняется, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. В данном случае она обусловлена сильным ветром, который в прибрежных частях Санкт-Петербурга может достигать скорости до 15 м/с.

Ранее Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде 31 декабря в Москве. По словам синоптика, столицу ожидает мокрый снег и плюсовая температура, которые перейдут и в следующий год. Он также отметил, что такая погода скорее соответствуют Дню народного единства, чем Новому году.