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6 часов назад

Прогноз погоды: В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Соответствующее сообщение со ссылкой на Росгидрометцентр размещено на официальном сайте администрации города.

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 09.00 31 декабря до 21.00 31 декабря на территории Санкт Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности», - говорится в публикации.

При этом уточняется, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. В данном случае она обусловлена сильным ветром, который в прибрежных частях Санкт-Петербурга может достигать скорости до 15 м/с.

На фоне погодных условий власти города призвали жителей соблюдать осторожность.

Ранее Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде 31 декабря в Москве. По словам синоптика, столицу ожидает мокрый снег и плюсовая температура, которые перейдут и в следующий год. Он также отметил, что такая погода скорее соответствуют Дню народного единства, чем Новому году.

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