Очаги туманов ожидаются в Москве в ночь на 31 декабря

Густые дымки и очаги туманов ожидаются в Москве в ночь на субботу, 31 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"В столичный регион пришла оттепель, а вместе с ней, как и ожидалось, пришли густые дымки и очаги туманов", – написал синоптик.

Он предупредил, что видимость ухудшится до 600–1000 метров, что может отразиться на движении транспорта и работе аэропортов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал самое теплое 1 января в Москве за последние 50 лет. Температура в новогоднюю ночь в Москве будет от 0 до 2 градусов, небольшие осадки преимущественно в виде снега, но иногда – мороси.