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2 часа назад

Прогноз погоды: Очаги туманов ожидаются в Москве в ночь на 31 декабря

Москва24иещё 2

Густые дымки и очаги туманов ожидаются в Москве в ночь на субботу, 31 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Очаги туманов ожидаются в Москве в ночь на 31 декабря
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"В столичный регион пришла оттепель, а вместе с ней, как и ожидалось, пришли густые дымки и очаги туманов", – написал синоптик.

Он предупредил, что видимость ухудшится до 600–1000 метров, что может отразиться на движении транспорта и работе аэропортов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал самое теплое 1 января в Москве за последние 50 лет. Температура в новогоднюю ночь в Москве будет от 0 до 2 градусов, небольшие осадки преимущественно в виде снега, но иногда – мороси.

1 января в связи с перемещением воздушных масс с юга Атлантики, Средиземного моря и с севера Африки, температура поднимется от плюс 3 до плюс 5 градусов. Несмотря на мягкую погоду, новогодняя ночь будет снежной, высота сугробов может достичь 30–32 сантиметра. 2 января циклон будет меняться, а уже 3 января ночью ожидается температура от -4 до -5.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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