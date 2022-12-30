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57 минут назад

Прогноз погоды: Синоптики сообщили о снеге с дождем в Москве 30 декабря

Вечерняя Москва

В пятницу, 30 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, будет идти снег с дождем.

Синоптики сообщили о снеге с дождем в Москве 30 декабря
Фото: ТАССТАСС

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1–минус 6 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 0–7 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 100 процентов, передает портал «Метеоновости».

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на новогодние праздники в России. В центре Европейской территории РФ, в частности в столице, в новогодние праздники оттепели будут сменяться минусовыми температурами, а на Урале ожидается до минус 20 градусов.

Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в ночь с 31 декабря на 1 января. Так, в новогоднюю ночь в Москве ожидаются плюсовая температура и небольшой дождь.

Погода,Новости Москвы,Александр Шувалов,
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