Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Погода в Московском регионе ночью и днем 1 января будет с "ноябрьским характером" - температура до 2-5 градусов тепла и мокрый снег с мелким дождем. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-17 м/с, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Небольшие осадки в новогоднюю ночь в Москве будут преимущественно в виде мокрого снега и мороси, но днем вероятность дождя максимально велика. <…> По расчетам, порывы ветра ночью будут усиливаться до 15 м/с, а днем - до 17 м/с", - сказал он.
По словам Вильфанда, прогноз температуры в праздничную ночь остается прежним: 0 - плюс 2 градуса в Москве, минус 3 - плюс 2 градуса в Подмосковье. Днем воздух в регионе будет прогреваться до 5 градусов тепла.
"Это ассоциируется по климату даже не с новогодним праздником, а с Днем народного единства 4 ноября. По климату именно такая погода бывает тогда, то есть отставание будет почти на два месяца", - отметил он.
Ранее метеоролог сообщил, что первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.