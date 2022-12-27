Сильный снегопад продлится в Москве до утра

Синоптики прогнозируют также снежные заносы и гололедицу.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

До утра 28 декабря в Москве продолжится сильный снегопад. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

Водителям советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. За рулем нужно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров. Из-за непогоды возможны затруднения и дорожно-транспортные происшествия.

Пешеходам тоже следует быть осторожными. При выходе на улицу надо выбирать удобную просторную одежду, нескользящую обувь с рельефной подошвой.

В чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

О некачественной уборке во дворе можно сообщить в свою управляющую компанию. Все телефоны есть на портале «Дома Москвы». Если заявку проигнорируют, стоит обратиться в управу района или электронную приемную Мосжилинспекции. Пожаловаться на неубранный снег также можно в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53 и на портал «Наш город».