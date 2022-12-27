Москвичам напомнили о мерах безопасности при гололеде

В столице с 21.00 27 декабря до 10.00 28 декабря ожидается местами сильный снег, а на дорогах возможны снежные заносы. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичам посоветовали перейти на общественный транспорт и воздержать от поездок на личном автомобиле, избегать внезапных маневров на дороге, выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.

— Не находитесь вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций. Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий, — говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе 27 декабря ожидаются метели с порывами ветра до 12 метров в секунду. При этом днем может пройти мокрый снег из-за повышения температуры воздуха.