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7 часов назад

Прогноз погоды: Москвичам напомнили о мерах безопасности при гололеде

Вечерняя Москва

В столице с 21.00 27 декабря до 10.00 28 декабря ожидается местами сильный снег, а на дорогах возможны снежные заносы. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС.

Москвичам напомнили о мерах безопасности при гололеде
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичам посоветовали перейти на общественный транспорт и воздержать от поездок на личном автомобиле, избегать внезапных маневров на дороге, выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.

— Не находитесь вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций. Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий, — говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе 27 декабря ожидаются метели с порывами ветра до 12 метров в секунду. При этом днем может пройти мокрый снег из-за повышения температуры воздуха.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «ВМ», что последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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