Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности — главное управление МЧС России по республике объявило штормовое предупреждение на полуострове 27 декабря из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории полуострова днем 27 декабря ожидаются дожди с резкими порывами ветра.

«Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, днем местами до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в подобных метеоусловиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в горных и предгорных районах, в том числе Южного берега Крыма, вызванных нарушением работы транспорта и жизнедеятельности населения на участках локальных оползней и обвалов.

Кроме того, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций; затруднениями в работе всех видов транспорта; повалом деревьев, порывами линий связи и электропередач.