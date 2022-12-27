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1 час назад

Прогноз погоды: Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

Lenta.ru

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности — главное управление МЧС России по республике объявило штормовое предупреждение на полуострове 27 декабря из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории полуострова днем 27 декабря ожидаются дожди с резкими порывами ветра.

«Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, днем местами до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в подобных метеоусловиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в горных и предгорных районах, в том числе Южного берега Крыма, вызванных нарушением работы транспорта и жизнедеятельности населения на участках локальных оползней и обвалов.

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Кроме того, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций; затруднениями в работе всех видов транспорта; повалом деревьев, порывами линий связи и электропередач.

Ранее российская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила еще один поезд по маршруту Москва — Симферополь. Уточняется, что состав будет курсировать в Крым из Москвы с 12 декабря до середины марта 2023 года.

Погода,Общество,Видео,МЧС России,
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