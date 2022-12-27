В Москве во вторник ожидается до -2°С

В Москве во вторник, 27 декабря, ожидается до -2°С. В столице будет облачно, пройдет снег, местами будет метель. Также ожидается гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

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Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до -2...0°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/c. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -3...-1°С. Прогнозируется юго-восточный ветер, 6-11 м/c. Атмосферное давление днем и ночью составит 748 мм рт. ст., а ночью — 742 мм рт. ст.