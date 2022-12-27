«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости отметил, что за сутки высота снежного покрова, который сейчас составляет 20 сантиметров, увеличится еще на пять-семь сантиметров.

По его словам, температура воздуха в течение недели будет расти. Во вторник потеплеет с минус восьми до минус шести градусов утром и до нуля минус двух градусов вечером. В среду и четверг дневная температура составит от нуля до минус двух градусов, в пятницу — от минус трех до плюс двух градусов.