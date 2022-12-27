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5 часов назад

Прогноз погоды: «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Мослентаиещё 4

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега, передает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

«Москва. Обледенение, сильный снег. Период предупреждения с 21:00 декабря до 21:00 28 декабря», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости отметил, что за сутки высота снежного покрова, который сейчас составляет 20 сантиметров, увеличится еще на пять-семь сантиметров.

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По его словам, температура воздуха в течение недели будет расти. Во вторник потеплеет с минус восьми до минус шести градусов утром и до нуля минус двух градусов вечером. В среду и четверг дневная температура составит от нуля до минус двух градусов, в пятницу — от минус трех до плюс двух градусов.

Ранее москвичам пообещали «супермягкую погоду» в новогоднюю ночь.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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