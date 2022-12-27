На Москву надвигается сильный снегопад

«Во вторник усилится снег, он будет местами сильный. В ночь на среду и в первой половине дня 28 декабря – тоже снег, местами сильный. Заметное количество снега прогнозируется, высота снега повысится на пять-восемь сантиметров, которая и сейчас больше 20 сантиметров, то есть выше нормы. Так что к новогодней ночи высота снега будет большая», - цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.