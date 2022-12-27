В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
3 часа назад

Прогноз погоды: На Москву надвигается сильный снегопад

Свободная прессаиещё 3

На этой неделе в Москве ожидается выпадение большого количества снега. К новогодней ночи высота сугробов повысится на пять-восемь сантиметров.

На Москву надвигается сильный снегопад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во вторник усилится снег, он будет местами сильный. В ночь на среду и в первой половине дня 28 декабря – тоже снег, местами сильный. Заметное количество снега прогнозируется, высота снега повысится на пять-восемь сантиметров, которая и сейчас больше 20 сантиметров, то есть выше нормы. Так что к новогодней ночи высота снега будет большая», - цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Температура при этом будет все время повышаться. Во вторник, 27 декабря, термометр покажет -6…-8 градусов утром и всего -2 к вечеру. К четвергу в столице потеплеет до +2 градусов.

Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что синоптики удивили прогнозом погоды на Новый год.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители