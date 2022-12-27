На Москву надвигается сильный снегопад

На этой неделе в Москве ожидается выпадение большого количества снега. К новогодней ночи высота сугробов повысится на пять-восемь сантиметров.
«Во вторник усилится снег, он будет местами сильный. В ночь на среду и в первой половине дня 28 декабря – тоже снег, местами сильный. Заметное количество снега прогнозируется, высота снега повысится на пять-восемь сантиметров, которая и сейчас больше 20 сантиметров, то есть выше нормы. Так что к новогодней ночи высота снега будет большая», - цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
Температура при этом будет все время повышаться. Во вторник, 27 декабря, термометр покажет -6…-8 градусов утром и всего -2 к вечеру. К четвергу в столице потеплеет до +2 градусов.
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