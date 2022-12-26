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1 час назад

Синоптик пообещал скачки температуры до конца зимы

Национальная Служба Новостейиещё 1

Последний раз сильные морозы в Подмосковье были в 2003 году, когда температура достигала -26 градусов, отметил в эфире НСН Александр Шувалов.

Синоптик пообещал скачки температуры до конца зимы
Фото: ТАССТАСС

Рождественские и крещенские морозы в Москве и Подмосковье могут быть, однако и оттепель может повториться, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Если смотреть климатические ряды, то оттепельная погода наблюдается практически в 50% случаев в Москве и области в новогоднюю ночь. Что касается сильных морозов, то в последний раз они в Подмосковье были в 2003 году, когда температура понижалась до -26 градусов. В четырех случаях, температура была ниже -15 градусов. В остальных 11 случаях все время оттепель. Думаю, это как раз свидетельство того, что у нас идет постепенное повышение температур. Рассчитываем на рождественские и крещенские морозы, но шансов на то, что может повториться оттепель, тоже немало», - сказал Шувалов.

Погода,Новости Москвы,Александр Шувалов,
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