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1 час назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются гололедица и до 8 градусов мороза

ТАСС

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 8 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Жителям Москвы пообещали гололедицу и до 8 градусов мороза
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет от минус 6 до минус 8 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от минус 10 до минус 5 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до 12 градусов мороза.

Скорость ветра не превысит 7 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Москве и Подмосковье 26 декабря будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение продлится до 19:00 и 16:00 соответственно.

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