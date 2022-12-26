Жителям Москвы пообещали гололедицу и до 8 градусов мороза

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 8 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет от минус 6 до минус 8 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.
В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от минус 10 до минус 5 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до 12 градусов мороза.
Скорость ветра не превысит 7 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.
В Москве и Подмосковье 26 декабря будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение продлится до 19:00 и 16:00 соответственно.