Жителям Москвы пообещали гололедицу и до 8 градусов мороза

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 8 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет от минус 6 до минус 8 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от минус 10 до минус 5 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до 12 градусов мороза.

Скорость ветра не превысит 7 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.