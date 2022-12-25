Москвичам анонсировали скорое возвращение оттепели

Потепление до плюс двух градусов днем прогнозируется в Москве 28 декабря. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"До вторника погода будет еще достаточно холодной, а со среды опять начнется оттепель с температурой минус три - плюс два градуса", - сообщил он.
По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в регионе ожидается пять-семь градусов мороза, в понедельник - шесть-восемь градусов мороза, во вторник - один-три градуса мороза. Осадков в ближайшие два дня не прогнозируется.