Жителей Подмосковья предупредили об опасности на льду

Об истончении ледового покрова на водоемах предупредили жителей Подмосковья в пресс-службе Мособлпожспаса, сообщает агентство «Москва». Он сократился в среднем на два сантиметра из-за оттепели, из-за чего выход на водоемы стал опасным.