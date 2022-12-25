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6 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются гололедица и до минус 7 градусов

ТАССиещё 3

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сильная гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются гололедица и до минус 7 градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в Москве будет от минус 5 до минус 7 градусов. В ночь на понедельник в столице температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах минус 5-10 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов.

Ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Москве и Подмосковье из-за действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение объявлено до 21:00 25 декабря.

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