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14 часов назад

Прогноз погоды: Жителей Подмосковья предупреждают о сильной гололедице

Вести Подмосковья

Сегодня, 24 декабря, в столичном регионе ожидается от 0 до +3 градусов. Местами пройдут мокрый снег и дождь. Кроме того, на дорогах и во дворах сохраняется сильная гололедица, поэтому важно быть аккуратными и не торопиться. Ветер дует с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление чуть ниже нормы, в середине дня оно составит 741 мм ртутного столба. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Жителей Подмосковья предупреждают о сильной гололедице
Фото:  Илья Тушев / "Вести Подмосковья" Илья Тушев / "Вести Подмосковья"

Ночью присутствие зимы будет ощутимее. Столбики термометров опустятся до -9 градусов, по области традиционно подморозит значительнее. В отдельных районах возможен небольшой снег, гололедица никуда не исчезнет. Ветер сменит направление на северное, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление поднимется до 747 мм ртутного столба.

Завтра, 25 декабря, дневная температура будет варьироваться от -4 до -6 градусов. Преимущественно обойдется без осадков, однако без гололедицы пока никуда. В ночь на понедельник ожидается очередной виток похолодания до -11 градусов и ниже.

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