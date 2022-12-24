Жителей Подмосковья предупреждают о сильной гололедице

Сегодня, 24 декабря, в столичном регионе ожидается от 0 до +3 градусов. Местами пройдут мокрый снег и дождь. Кроме того, на дорогах и во дворах сохраняется сильная гололедица, поэтому важно быть аккуратными и не торопиться. Ветер дует с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление чуть ниже нормы, в середине дня оно составит 741 мм ртутного столба. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Фото: Илья Тушев / "Вести Подмосковья" Илья Тушев / "Вести Подмосковья"

Ночью присутствие зимы будет ощутимее. Столбики термометров опустятся до -9 градусов, по области традиционно подморозит значительнее. В отдельных районах возможен небольшой снег, гололедица никуда не исчезнет. Ветер сменит направление на северное, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление поднимется до 747 мм ртутного столба.